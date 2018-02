Tartu ülikool mälestab lahkunud professorit Rein Ahast

Professor Rein Ahas oli ideaalse geograafi kehastus: lõpetanud 1991. aastal Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja looduskaitse erialal, jätkas ta õpinguid magistrantuuris (lõpetas 1994) ja doktorantuuris ning kaitses 1999. aastal doktoriväitekirja «Eesti fenofaaside ruumiline ja ajaline varieeruvus». Doktoritöö käigus panustas ta palju nn rohelise laine teooriasse, mille aluseks on fenoloogiliste faaside liikumise iseloomustus põhjapoolkera looduses. Selle alusel avaldatud artikkel on enim tsiteeritud kogu valdkonnas, see on kujunenud klassikaliseks uurimuseks, mis sai 2007. aastal Ameerika geograafia assotsiatsiooni parima teaduspublikatsiooni auhinna. Aasta varem anti professor Ahasele prominentne Prigogine’i medal erilise panuse eest ökosüsteemide fenoloogilise arengu uurimisse.