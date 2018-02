Tartu maratoni meditsiinipealik rajal juhtunud tragöödiast: kõik pingutasid maksimaalselt, et inimene elule tagasi tuua

Tartu maratoni meditsiiniteenistuse juht Andras Laugamets rääkis, et esimene kõne raja 34,5 kilomeetril kokku kukkunud inimesest tehti häirekeskusele kell 12.03. Minut hiljem saabus uus kõne, kuid seal öeldi, et tegemist oli hoopis 29. kilomeetriga.

Vastaka info põhjustas tõsiasi, et rajal on tähistatud finišini jäänud kilomeetrite arv (antud juhul 29). Kell 12.07 saadi kinnitus, et tegemist on ikkagi 35. kilomeetriga. Samuti oli selleks hetkeks teada, et kokku kukkunud meest elustavad kaasvõistlejad.