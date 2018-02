Kui esietenduse publik oli koju saadetud, jätkusid elektrikatkestuse põhjuse otsingud teatri seinte vahel ja ka väljaspool maja.

Teatrimaja hooldaja Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) ja Elektrilevi töötajad tegid kindlaks, et «Vanemuise väikse maja elektrikatkestus ei ole tingitud maja elektrivarustusest ning kontrolli tulemused viitavad, et rikke tõenäoline põhjus peitub teatri lavaseadmetes». RKASi kommunikatsioonijuhi Urmas Glase teatel hakkasid Vanemuise töötajad kontrollima teatri elektripaigaldisi, et tuvastada elektrikatkestuse täpne põhjus.

Toomas Peterson ütles täna ennelõunal, et teatri elektriasjatundjad nägid pool ööd vaeva, kuid põhjust päris lõpuni ei õnnestunudki välja selgitada.

«Kui kontrolliti meie süsteeme, olid need kõik korras, kuid ometi lülitus kaitse välja. Läks tükk aega, kuni me kõik öösel käima saime, ja siis selgus, et majas ükski juhe katki ei olnud ja kogu automaatika toimis,» lisas ta. «Arvatavasti tekitas mingi asja sisselülitamine induktsioonvoolu, millest mingi kaitse «ehmatas ära», et midagi on juhtunud, ja lülitas ennast välja.»

Täna hommikul algasid Vanemuise väikses majas «Koolitantsu» proovid, mitmes vanuses tantsijate esinemised lõpevad kavakohaselt kell 22.15. Vähemalt pärastlõunani olid teatri automaatikasüsteemid toiminud laitmatult.

Teatrijuhi sõnul vahetatakse esietendusele ostetud piletid järgmiste etenduste piletite vastu või ostetakse tagasi. Seda saab teatri piletikassa teha alates esmaspäeva hommikust. Järgmine «Kinolina kangelase» etendus on kavas 23. veebruaril. Märtsis on kolm etendust ja aprillis üks.

Kaks eelmist elektrikatkestust

Toomas Petersoni andmeil läks Vanemuise väikses majas viimati elekter ära viis aastat tagasi «Nukitsamehe» etendusel, mis oli korraldatud vanemuislaste lastele vaatamiseks. «Maja oli just värskelt remondist tulnud,» ütles ta. «Süsteem saadi tööle 20 minutiga.»

Tantsulavastuse esietendust tabanud pimedus tuletas endisele vanemuislasele Tõnis Lepale meelde nõukogudeaegse Jõhvi kultuurikeskuse avamise. Vanemuine oli sinna kutsutud katkenditega lavastustest, kaasa arvatud «Kremli kellad», kus Evald Hermaküla mängis Leninit ja Tõnis Lepp nõukogude repressiivorgani KGB eelkäijale aluse pannud Dzeržinskit.

Muu hulgas oli lavastuses juttu kogu maa elektrifitseerimisest ja just siis juhtusid kaitsmed üle kuumenema ja elekter kaduma. Kuid publiku hulgas oli ka tollane kõige kõrgem võimumees Karl Vaino.