Märt Läänemets: kas rahva hääl on jumala hääl?

Sellest on praeguseks veidi rohkem kui aastapäevad möödas, kui Est-For Invest oma suur­­investeeringu plaaniga avalikkuse ette tuli. Teema püsib päevakajaline, kõigil arengusuundadel on avalikkuse pilk teravalt peal. Investor pingutab, et tehase rajamise kasutegureid esile tõsta ning kujundada arvamust, et käib tihe koostöö kõigi huvirühmadega. Riigi eriplaneering peaks kohe-kohe välja kuulutatama, kuid ühiskondlik diskussioon alles kogub tuure.

Jaanuaris esitasid tartlased linnavõimudele enam kui tuhande nimega avaliku pöördumise, milles peamiselt keskkonnateemaliste argumentide põhjal nõutakse, et Tartu taotleks valitsuse korralduse tehase rajamise eriplaneeringu algatamise kohta tagasivõtmist ja korrektset taasalustamist, et juba algusest peale arutataks sisuliselt tehase võimalikke asukohti ja siduvate otsuste tegemisel kaasataks kõiki huvitatud pooli, ka Tartu linna.

Ka jaanuaris esitas volinik Peeter Laurson volikogule eelnõu eriplaneeringu tagasivõtmise kohta põhjendusega, et tegemist ei ole riigile strateegiliselt olulise investeeringuga ja see peab jääma kohaliku taseme küsimuseks.

Kas aga ihaldatav arvuline kasumiväärtus ja Eesti majanduse statistiline kasv kaalub üles kogukonna elukvaliteedi võimaliku halvenemise?

Kas on vaja sellele lisaks veel rahvahääletust ja mida see annaks? Rahva arvamuse küsimist kiputakse tselluloositehase diskussiooniks liigitatama «emotsionaalsete hinnangute» lahtrisse, millel nagu ei oleks protsessis kohta, sest projekti kasud ja kahjud peavad selguma teaduslike faktide põhjal. Viimane on muidugi tõsi, aga kas see annab alust rahva arvamust mitte küsida?