Täna tähistavad setod suure paastu saabumist märkivat maaselitsat

Täna on setode rahvakalendris maasenits ehk maaselits, mille ajal mindi mäe peale kul´atama ehk pidu pidama, aga ka hobustega lusti sõitma ja jääle liugu laskma. Vanasti oli komme sel ajal külalisi pliinide, kuuma tee ja handsaga kostitada. Maaselitsa päev märkis sedagi, et algamas on suur paast, nagu on lugeda Seto Instituudi kirjastatud raamatus «Raasakõisi Setomaalt». Peko kalendri järgi kestab paast 19. veebruarist 7. aprillini.