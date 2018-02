Video: värvimütside kandjad laulavad Eesti ülistuseks Tartus ja Tallinnas

Eilses proovis Rotalia maja saalis lihvis dirigent Lauri Breede koori kõlavärve ja kiitis aeg-ajalt tulemuse eest.

Proovi vaheajal ütles ta Tartu Postimehele, et koor on teinud paari kuuga Tallinnas ja Tartus harjutades läbi fantastilise arengu. "See kõla, mis ma täna kätte sain, oli täiuslik, seda võiks iga dirigendi ja laulja hing ihata," ütles ta. "Energia, mis siit välja tuleb … Ma ei leia nii palju häid sõnu, et seda kõike kirjeldada. Alustasime suhteliselt tagasihoidlikult, aga tahtmine Eesti Vabariigi sajandaks aastapäevaks kontserdiga välja tulla on kooriga imet teinud."

Suure ühendkoori kokkukutsumise ja proovide eesotsas on Rotalia meeskoor, mille president on Martin Karner. Kavas on kümme laulu, dirigente on kolm: Lauri Breede ning noored dirigendid Mariliis Kreintaal ja Roland Viilukas. Kahe kontserdinumbri saateks kontserdi finaalis on Estonias laval orkester, mis Karneri sõnul on kokku pandud Tallinnas õppivatest muusikatudengitest.

"Oleme Estonia kontserdisaali juba lõhki müünud, see on järgmisel reedel täis värvilisi tekleid," ütles Karner.

Peaaegu 90 laulja hulgas on kooris kõige kaugemalt pärit bassirühma laulja Peeter Nieländer. Ta on õppinud inseneriks Torontos ja on rajanud endale kodu Tartusse. Eestis esindab ta firmat, mida esindas ka Kanadas - külmutusseadmete tootjat Berg Chilling Systems. Ta avaldas kooriproovi vaheajal arvamust, et esinemine kujuneb väga meeldivaks. "Tore viis tervitada Eestit sajandal aastapäeval," ütles Nieländer.

Noore inseneri vanaema elab praegu Torontos eestlaste vanadekodus, kus on end sisse seadnud ka koorijuht ja helilooja Roman Toi.

Lauri Breede meenutas, kuidas ta käis Rotalia meeskooriga Roman Toi sajandal sünnipäeval. Juttu tuli sellestki, kuidas laulupeol Eestis oli maestrol jalg haige ja ta ütles, et ei saa rongkäigule minna. Nii tekkiski mõte kaarikust, kus siis koos Toi ja Breedega sõitsid ka Neeme Järvi, Eri Klas, Tiia-Ester Loitme ja Vaike Uibopuu.

Täna Rotalia majas Tartus ja 23. veebruaril Estonia kontserdisaalis on akadeemiliste organisatsioonide ühendkoori kontserdi kavas ka näide Roman Toi loomingust - "Laulu mõju".