Galerii: lapsed ja nende saatjad mängivad muuseumis sajaga

Muuseumi enda jõududega on valminud ülevaade mänguasjadest, millega Eestis elanud tüdrukud ja poisid on mänginud viimase saja aasta jooksul. Esimene asi, portselanist nukuke pärineb aastast 1918, viimane on aga aastast 2018 – mobiiltelefon, mille ümbrisel on Lotte ja Bruno. Välja on pandud aga ka nukke, autosid, kiikhobuseid ning näiteks samuti laua- ja osavusmänge.

Kohtub mitu põlvkonda

Mänguasjamuuseumi direktori Triin Vaaro sõnul on selle näituse kõige tähtsam ülesanne tuua kokku erinevad põlvkonnad. «Vanavanem ja lapselaps saavad võrrelda oma mänguasju ning rääkida teineteisele oma lugusid,» lisas ta. «Mõned neist lugudest on pärit rohkem kui poolesaja aasta tagant ning mõned sündinud alles paari päeva eest. Võrdselt olulised on aga mõlemad.»

Nii mõnigi näitusele valitud ese on selline, mida mänguasjamuuseumi varakambritest seni vaatajate ette ei olegi toodud. Nii on võimalik imetleda näiteks haruldasi kuulimänge 1920. aastatest ja ainulaadset Eestis valmistatud pedaalidega vineerautot 1953. aastast.

Näituse kuraator Helena Grauberg, kes perepäevale oli tulnud oma poja Finzoga, näitas vitriinis ka ühte väga vana seni väljapanekus avalikkusele näitamata mänguasja. See on vineerist lehm, mis lähemal uurimisel osutub härjaks ja mille alla on tembeldatud kaubamärk Peoleo.

Lehm – õieti härg – on aastast 1919. Uus väljapanek algab aga aastast 1918 portselanist nukukesega, millel kõrgust umbes kolm sentimeetrit.

Liivakast ja salapärane onn

Mänguasjamuuseumile omaselt saab näitusel «Mängime sajaga!» ka mängida. Nii suured kui väikesed külastajad võivad oma vaimu valmis panna selleks, et vitriinide vahele on üles seatud liivakast, salapärane onn ja autode rallirada. Esimene laps, kes liivakasti ära proovis, oli Aares Rebane, kellel vanust aasta ja kaheksa kuud.

Uut väljapanekut tuleb vaadata vähemalt kolm korda. Kõigepeal ajalisse järjekorda seatud mänguasjad ja seejärel tuleb vaadata vitriinide kohale paigutatud fotod samadest aegadest. Kolmandal vaatamisel võiks otsida külastaja enda või tema lähedaste sünniaasta juurde kuuluvaid asju.

Näitust «Mängime sajaga!» saab vaadata 10. veebruarini 2019.