Keskkonnateadlane Erik Puura: mitte mingil juhul ei saa ega tohi väita, et tselluloositehas on täielikult haisuvaba

Kõigepealt väljendan oma kurbust, et on tekkinud pooled. Võiksime väikses Eestis ajada üht asja. Minu kogemused näitavad, et sellistes olukordades on kaks võitjat. Need on advokaadid ja meedia. Võib-olla ka osa poliitikutest, nii ja naa. Kõik teised kaotavad und, närvirakke, kõige tähtsamat asja, mis meil selles elus on – aega. Ühed kaotavad rohkem, teised vähem, lõppkokkuvõttes võivad tekkida võitjad rahalises mõttes, kuid kui see on selle hinnaga, mis mul hetkel tundub, siis ma pole sugugi kindel, kas võitjad tahavadki võitjad olla.

Kuidas tekkisid antud juhul pooled? Eks ikka riigi eriplaneeringu kaudu, mis näeb ette arenguid, mis on vastuolus Lõuna-Eesti, Tartu ja ka Tartu ülikooli arengukavadega. Veel kümme päeva tagasi arvasin teisiti (ma polnud veel oma arvamust välja kujundanud), uskusin meediakajastusi puhaste tehnoloogiate kõikvõimsuse ning märkamatu keskkonnamõju kohta. Mida sügavamale aga teemasse kaevata, seda enam on näha, et avalikkusele on loodud kujundit armsast hirvekesest, tegelikkuses aga on tegu pigem elevandiga, mis on võõrliik ja kohe kuidagi ei sobi meie ökosüsteemi.

Loeme ettevõtte pressiteatest, et Soomes ja Rootsis paiknevad paberi- ja tselluloositehased geograafiliselt ülikoolide lähedal ja täpselt samamoodi võiks olla ka Eestis, sest see on edasiviiv. Kas on ikka nii? Piisab ehk ühest näitest. Oulusse ehitati tselluloositehas 1936. aastal. Kõik need aastakümned on linn maadelnud haisu käes, Tartu Ülikoolis töötav dotsent Jussi Jauhiainen näitas oma teadustöös 2003. aastal, et 63% elanikest hais häirib, 43% vastanutest on kogenud tervisehäireid ning et selline sümbioos on võimalik vaid ajaloolisel baasil, kuna linnale on ettevõte tähtis ning ettevõtte juhid on seotud ka linna juhtimisega.

Leidsin linna foorumist, kuidas Oulusse siirduda mõtlev välistudeng küsib: ma reisin Oulusse suveks, olen vahetusüliõpilane – mida ma peaksin ootama, mida külastama?

Ning vastus: olen elanud Oulus lapsest peale ning olen ekspert selles küsimuses. Kõigepealt sa pead olema valmis kohaliku tselluloositehase haisuks, mis paikneb Oulu lähistel. See hais on tugev, aga pole ohtlik. Alles siis lisandub info ilmast, sportimisvõimalustest, söögiharjumustest jne.

Rääkida siin, et Oulu ülikoolile on kasulik paiknemine tselluloositehase läheduses, on totaalne nonsenss. Jah, aastakümnete jooksul on linnaõhu kvaliteet Oulus pidevalt paranenud, kuid ka hetkeseisu ei saa nimetada haisuvabaks.