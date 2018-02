Koera-aasta algus tõi jääskulptuuri ja seinahaikud

Tartu raekoja platsil tähistati reede õhtul idamaade koera-aasta saabumist. Nagu eelnevatel aastatel, oli selgi korral ürituse kulminatsiooniks jääskulptuuri pidulik avamine ühes kultuuriprogrammiga. Eriline oli sedapuhku see, et soovijad said ise luua haikusid ja neid kõigile nautimiseks seinale näidata.