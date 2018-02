Kohus võtab Tartu Milli kaasuses otsuse tegemiseks lisaaega

Tartu Mill AS ei pea esitatud süüdistust põhjendatuks, on Tartu Milli õigusnõustaja Ivo Raudjärv kinnitanud, lisades, et kogu see protsess on tekitanud ettevõttele nii maine- kui ka finantskahju. "Alates 2013. aastast on kriminaalmenetluses kasutatud massiivselt jälitustegevust ja kontrollitud erinevaid võimalikke versioone ning leitud, et kuritegeliku ühendusega oli seotud üks Tartu Mill AS-i endine töötaja. Uurimine ei tuvastanud, et Tartu Mill AS oleks kuulunud kuritegelikku ühendusse, ega ka seda, et ettevõttel oleks olnud võimalik omistada majanduslikku kasu," ütles Raudjärv 2016. aasta lõpus.