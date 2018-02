Teenetemärgi Tartu Täht kavalerid

Koolijuht Helmer Jõgi (66)

Jaan Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi on suure kogemusega koolijuht, kelle Tartut ning laiemalt ka Eestit mõjutanud haridustegevus algas nüüdse Hugo Treffneri gümnaasiumi direktorina 1987.

Maarja küla asutaja Jaan Kallas (61)

Jaan Kallas on andnud suure panuse selleks, et Eesti oleks turvaline kodu meile kõigile. Ta oli 1997–2009 Tartu Maarja kooli hoolekogu esimees. 2001. aastal algatas SA Maarja Küla asutamise ja temast sai Maarja küla nõukogu esimees. Ta on olnud mitme Tartu ettevõtte juht ja tippametnik.