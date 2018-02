Reportaaž filmivõtetelt. Tondikaku imed sünnivad Lõuna-Eestis Käblikul

Uues seikluslikus loos lööb kaasa terve plejaad Eesti tuntud näitlejaid, peaosi mängivad lumisel ja sopilisel Lõuna-Eesti maastikul kümneaastane Paula Rits (Eia) ja kaheteistaastane Siim Oskar Ots (Ats) Tallinnast.

Võttepaika otsides sai kohe selgeks, et Käbliku talu on osanud end metsade vahele hästi ära peita. Võru-Luhamaa maanteelt maha keerates nägime peagi otse ees orus hooneid, mis tundusid lausa lossi mõõtu välja andvat. «Kui on loss, siis järelikult on see filmi jaoks ehitatud makett,» mõtlesin endamisi. Tegelikult oli tegu tööstushoonete kompleksiga. Olin end lastefilmi jaoks vist liiga vara välja häälestanud!

Jõudnud kohapeale, nägime ka arhailisi puithooneid, mis just muinasjutufilmi elupaikadeks hästi sobisid: majadel olid peas lumemütsid ja seljas lumekasukad, millest pisikesed aknad välja sätendasid. Räästaid ääristasid kunstiteostena kaunid jääpurikad, mille oleks keegi sinna dekoratsioonideks justkui spetsiaalselt riputanud. Looduse võime võttepaiku kujundada on mõnikord tõesti imeline.

Sauna juures tiigi kaldal nägime, kuidas Märt ja Priit Pius naeru lõkerdasid ja Jettet kehastavat Liis Lemsalu kallistasid. Nagu karta oli, kippus nii minul kui mõnel võttegrupi liikmel vendadel vahet tegemisega raskusi olema.

«Miks te niimoodi ninasid üksteise vastu hõõrute?» küsis kaamera ees Eia ehk Paula Rits. «See on eskimote tervitus,» vastas üks Piusidest ning naeris sama sundimatult ja loomulikult, nagu oleks ta seda teinud esimest, mitte kordusduubli jaoks juba vähemalt kümnendat korda.

Kui režissöör Anu Aun poleks võtteks käsklust andnud, oleks ma arvanud, et näitlejad niisama omavahel lõõbivad ja lobajuttu ajavad. Piuside segamini ajamine on muidugi tavaline olukord, millest vennad võiks pajatada pikki lugusid ka ise. Mingites olukordades teeb see aga endiselt nalja ning tekitab jaburaid olukordi.

Kaks tuhandete seast

Vestlesin filmi peaprodutsentide Maie Rosmann-Lille ja Maario Masinguga, kellel on üheskoos varasem produtseerimiskogemus «Minu näoga onu» tegemisest. Muu hulgas valgustasid nad mind, kuidas andekad, töökad ja tähelepanelikud lapsed Paula Rits ja Siim Oskar Ots 3000 soovija seast välja valiti. «Casting’u jaoks oli palgatud eraldi meeskond, kes sõitis läbi kümmekond Eesti suuremat linna. Paula ja Siimu puhul sai peale julguse ja suure motivatsiooni otsustavaks ka see, et nad oskasid oma näitlemist pärast video pealt analüüsida,» rääkis Lill.

Viimase lõpu kirjutasin niimoodi, et olin lapsega haiglas. Lugesin talle lugu ette ja küsisin, mis ta arvab. Selle peale jäid ka kõik teised palatis olnud lapsed kuulama, rääkis filmi režissöör Anu Aun.