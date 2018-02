Politsei hakkab ERMi hoone ümber partullima juba päev enne suurt aastapäevapidu

Ehkki patrullimises pole politseinike töö puhul midagi ebatavalist, tunnistas Järva, et vabariigi aastapäeva kulminatsiooni turvamine on nende ette seadnud tavapärasest keerulisema ülesande. «Niisugust üritust pole ERMis varem korraldatud ning kuna objekt on hästi suur, pakub töötamine natuke väljakutseid. Aga see pole mitte midagi niisugust, millega Eesti politsei hakkama ei saaks,» sõnas ta.