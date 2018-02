Ahhaa näitas täiskasvanutele teaduse 50 varjundit

Ahhaa kommunikatsioonijuhi Mathis Bogensi väitel on nende teaduskeskus proovinud igal sõbrapäeval millegi uue ja põnevaga välja tulla, pakkuda midagi, millel oleks romantiline varjund. «Kui tavaliselt külastavad meid pered koos lastega, siis eile palusime lapsed koju jätta,» lisas ta.

Põhjust lapsed koju jätta oli, sest vanemad said juhendaja käe all tuttavaks kokteilifüüsikaga, kus tehti teaduslikke eksperimente siirupi, likööri ja teiste vägijookidega. Planetaariumis pakuti võimalust lõõgastuda virmaliste valgusmängu saatel. Ka said külastajad piiluda teaduskeskuse telgitagustesse, kuhu muidu tavakülastajad ei pääse.