Tartu aukodanikeks kinnitati Rutt Hinrikus, Joel Luhamets ja Tiina Talvik

Kirjandusteadlane ja -kriitik Rutt Hinrikus on üks Eesti Kirjandusmuuseumi pikaajalisemaid töötajaid ning eesti kirjanduse ajaloo ja eestlaste elulugude uurija. Tema poolt 1989. aastal algatatud elulugude kogumisest on sündinud raamatusari «Eesti rahva elulood», mille järg ilmub tänavu Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks.

Vaimulik Joel Luhamets oli aastatel 1997–2017 EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja. Ta on andnud väga suure panuse Pauluse kiriku renoveerimisse ning osalenud aktiivselt Eesti ühiskonnaelus. Alates aastast 2015 on Joel Luhamets EELK Lõuna piirkonna piiskop.

Tartu Ülikooli emeriitprofessor ja kauaaegne lastekliiniku juht Tiina Talvik on lasteneuroloogia ja meditsiinigeneetika arendaja. Tema elutöö tulemusel on lasteneuroloogiast saanud Eestis iseseisev meditsiinieriala, kujunenud on koolkond - kõik praegused lasteneuroloogid on õppinud Tiina Talviku käe all.

Helmer Jõgi on suure kogemusega koolijuht, kelle tegevus haridusvallas on mõjutanud väga palju Tartut ning kogu Eestit. Tema juhtimisel on üles ehitatud kaks väga hea taseme ja nüüdisaegse õppekorraldusega kooli Tartus: aastatel 1987 kuni 2001 juhtis Helmer Jõgi Hugo Treffneri gümnaasiumi ning aastast 2011 on ta Jaan Poska gümnaasiumi direktor.

Praegune põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti peadirektor Jaan Kallas on andnud suure panuse Eesti sotsiaalsüsteemi ja ettevõtluse arendamisse. Ta on olnud Maarja kooli hoolekogu esimees ning algatas 2001. aastal Maarja Küla asutamise. Jaan Kallas on töötanud nii toitlustuses, kaubanduses kui tootmises, edendades Tartu ettevõtlust.

Ehitusettevõtja Alar Kroodo eestvedamisel sai Tartus alguse laiaulatuslik korterelamute ehitus, ta on olnud osaline paljude Tartule oluliste objektide rajamisel. Kroodo tegevuse tulemusel rajati Tartusse üle aastakümnete esimene terviklikult lahendatud eramupiirkond, Kvissentali elamurajoon.

Üle neljakümne aasta Tartu kunstimuuseumis töötanud Tiiu Talvistu on andnud hindamatu panuse Eesti kunstiajaloo uurimisse, olles väga kompetentne nii kunsti- kui museoloogia küsimustes. Oma rikkalikke teadmisi on Tiiu Talvistu jaganud Tartu kunstimuuseumi loengusarjades ja Tartu ülikoolis kunstiajaloo õppejõuna.

Aukodaniku nimetused koos sellega kaasneva Tartu Suurtähega ja Tartu Tähed antakse üle 22. veebruaril Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud aktusel Vanemuise kontserdimajas.