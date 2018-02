Koorid ja näitlejad valmistuvad ERMis kontsertlavastuseks

Kaur Riismaa teksti on lavastanud Jaanus Tepomees. Etenduse muusikajuhid Koch ja Kerge on kontsertlavastusse «Me hommikud, me päevad, õhtud, ööd» valinud ainult kodumaiste heliloojate koorimuusikat. Teiste seas tuleb esitusele Veljo Tormise, Ester Mägi, Pärt Uusbergi ja Kadri Voorandi looming.