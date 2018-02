Appi, lugejad! Mida tähendavad tähed jääl?

Toimetuse kiilikpildistaja ehk droon jäädvustas Kaarsilla juures taevavaadet linnaraamatukogu hoonele ja pani muu hulgas tähele midagi tavatud Emajõe jääl. Kui tänaseks said pildid ilmutatud, kinnitatud ja suurendatud, selgus nende vaatamisel, et keegi on teinud jõele tähti ja sõnu. Armsad lugejad, palun kirjutage meile, mida need kõik tähendavad!