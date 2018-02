Õues pidutsejate selja taga on Jaan Tõnissoni maja. Pildi tagaküljele on kirjutatud 1949.

Filmimehena olen aru saanud, et alati on paeluvam «mis sai siis, kui see oli juba juhtunud» kui see, «kuidas juhtus». Vahest kehtib see ka Eesti Vabariigi peaministri, riigikogu esimehe, riigivanema ja välisministri Jaan Tõnissoni (pildil) elukäigu ja värskelt restaureeritud elumaja kohta?