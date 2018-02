Juhani puukool kogus Maarja külale taas portsu raha

Pildil on jäädvustatud hetk, mil Maarja küla juhataja Ly Mikheim annab Juhani Puukooli tootejuhile Tea Juhanile üle sõbrapäevakingituse ehk Maarja küla elanike tehtud leiva, mida Tea Juhani isukalt nuusutab. See on rukkileib kuivatatud puuviljadega.

Juhani Puukooli turundusjuht Tiina Rehema selgitas, et jõulukampaania leidis aset juba kuuendat korda ja sisuliselt tähendab see seda, et aasta lõpul läheb iga jõulupuu müügist üks euro Maarja küla toetuseks.

Iga müüdud puu oksa küljes ripub tavaliselt ka jõuluehe, mis on otsekui Maarja küla elanike tänumärk igale ostjale isiklikult. Kõik need ehted on Maarja küla noorte enda kätega valmistatud.

Maarja küla juhataja Ly Mikheim ütles, et 1787 eurot kulub neil ära uue kasvuhoone kevadisse töökorda seadmisel ja niisutussüsteemide rajamisel.

«Kasvuhoone saime eelmisel suvel, seda on 94 ruutmeetrit, aga ega me eelmisel aastal seal eriti palju midagi teha jõudnud, kuna sügis jõudis kätte,» rääkis Ly Mikheim. «Aga nüüd on meil juba varakevadest alates võimalik Räpina aianduskooli õpetajate juhendamisel kasvuhoones tegutsema hakata ning vaba raha kulub hädast ära. Me eesmärk on, et suudaksime kõik maitsetaimed ja salatirohelise tulevikus omast käest võtta.»

Juhani puukooli juhid on juba aastaid leidnud, et intellektipuudega inimesed vajavad võimalust töötada ning kevadeti ja sügiseti käivad Maarja küla elanikud ka Juhani puukoolis abis. Paljud neist on õppinud Räpina aianduskoolis ning nii ei lähe omandatud tööoskused noortel kaotsi.

Tiina Rehema lisas, et Juhani puukool ostab ka oma kinkekaardi ümbrikud Maarja küla noortelt. «Neil läheb küll iga asja tegemisega pisut rohkem aega kui teistel, aga nende valmistatud ümbrikud on väga ilusad ja igati korralikult tehtud.»