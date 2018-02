Must Kast toob väljab mõtlemapaneva uuslavastuse

Tartus tegutsev teater Must Kast toob sellel kevadel vaatajate ette Kaija M Kalveti ühtaegu kurbnaljaka ja väga tõsise lavastuse «Prohvet», mis on suunatud kõigile, keda huvitab ümbritsev maailm ning selle jätkusuutlikkus. Lavastuse põhiteemadeks on keskkond, kliimamuutused ning nendega kohaneda püüdev inimliik.