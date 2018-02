Sõbrapäeva suusasõit on tavapärasest romantilisem

Sõbrapäeva suusasõidu ühisstartidele antakse start kell 17 ja 19. Rajale oodatakse sõpruskondi töö juurest, ülikooli kursusekaaslasi või lihtsalt armunud paare, sest üheskoos on alati mõnusam suusatamisest rõõmu tunda. Sõidu pikkus on umbes 14 kilomeetrit ning see läbib nii Lähte valgustatud kui ka Vedu valgustamata suusaradasid.