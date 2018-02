Martin Hallik: mis tselluloositehase planeerimises murelikuks teeb?

Ent siin kerkib esile kogu planeeringuprotsessi kõige küsitavam koht: oleks igati loogiline, kui tehnoloogia ja eelprojekt oleks olemas siis, kui alustatakse mõjude hindamise väljatöötamist. Kogu protsessi läbipaistvuse ja mõistlikkuse huvides oleks, kui eelprojekt ja tehnoloogia kirjeldus olnuks olemas sügisel 2017. Tõsi, investorid oleks pidanud võtma mõnevõrra suurema riski rahaliselt, seda tegemata on nad saanud seetõttu suurema rahva pahameele projekti suhtes. Praegune diskussioon on väga vajalik, aga seda peetakse paljuski baastehnoloogial tuginevate oletuste ja usu pinnal. Ainus tõsiselt võetav alus on analoogsete tehaste kogemus, eelkõige Soome kogemus.

Tehase eestvedajad toovad eeskujuks Äänekoski tehast. Selle tehase probleemidest ja piirkonna elanike muredest kirjutas Erik Puura juba põhjalikult. Kas planeeritakse sama tehnoloogiat? Meil oleks alust tahta paremat tehnoloogiat!

Võimaliku tehnoloogia teadmine võimaldaks diskussiooni pidada märksa sisukama argumentatsiooniga. Küsimuse peale, kui palju hakkab sattuma Emajõkke fosforit, oli vastuseks, et tänapäeva tehnoloogiad on nii head, et ei satu üldse. Ülikoolilinnas selline vastus eriti veenvalt ei kõla. Sooviks ikka teada, kuidas seda välistatakse. Üldsõnalised väited tekitavad ainult kahtlusi juurde.

Huvitav nüanss on ka puidu hind Eestis pärast tehase töö alustamist. Kindlalt on väidetud, et raiemahud ei kasva. Kasutatakse ära vaid see puit, mis praegu läheb eksporti. Koosolekul kinnitas üks tehase projekti eestvedajatest, et paberipuu hind Eestis tõuseb.

On loogiline, et kui tõuseb hind, siis suureneb ka pakkumine. Küsimuse peale, kas siis tõuseb paljudel Eesti inimestel ka toasooja hind, sest puidugraanulid tehakse saepurust ning hakkpuit leiab kasutust suuremates katlamajades, selget vastust ei tulnud. Loogiline oleks tuletada, et toasooja hind paljudel ikkagi tõuseb, eriti kui raiemaht ei suurene.

Inimestel ei ole hirm mitte üksnes selle pärast, et tehas võiks tekitada haisu ja reostada Emajõge, vaid ka selle pärast, et on hakanud tekkima kuvand, et Tartust saab saastunud linn. Kuidas see imago muutus mõjutab üliõpilaste hulka ülikoolides, me veel ei tea, aga muretsema paneb küll. Omaette hirm on seegi, et kui asukoha eelvalik ära tehakse, ei peata ka võimalike uuringute tulemused enam midagi, hoolimata sellest, millised need on.

Tehaseprojekti eestvedajad kinnitavad, et kui ikkagi uuringud näitavad, et tekib suur saaste, siis tehast ei tehta. Ent tehase eestvedajad ei suutnud öelda, milline on siis nende jaoks nn punane joon, millest üle ei minda. Jällegi – pole projekti, pole arve, millest rääkida.

Tartu volikogul oleks mõttekas luua keskkonnakomisjon, mis tegeleks nii nüüd kavandatava tehase teemaga kui ka hiljem teiste keskkonnamuredega. Ettearvamatu seik on ainult see, et nii volinike kui linnarahva arvamuse arvesse võtmine on riigi ja tehase eestvedajate hea tahte küsimus.

Rahandusministeeriumi esindaja kinnitus, et igal planeerimisetapil saavad volinikud ja linnakodanikud arvamust avaldada, on kena, aga sel rahva tahte avaldusel pole seaduse jõudu. Siin on kaalutluskoht, et muuta vastavaid seadusi.