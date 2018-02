Raudmees Raivo E. Tamm osaleb 35-aastase vahe järel Tartu maratonil

«Kogu elu ongi rihitud Ironman 70.3 Otepää ja Tallinna Ironmani ettevalmistuseks ning ka minu treener Ain-Alar Juhanson on öelnud, et murdmaasuusatamine on parim talvine alternatiiv maanteerattasõidule. Eesmärk on Tartu maraton lihtsalt läbi suusatada ja nautida suurürituse õhkkonda ning meenutada 35 aasta taguseid aegu,» ütles Tamm.