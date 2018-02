Maaülikool avas neljajalgsetele uue füsioteraapiakabineti

Füsioterapeut Ruudu Remmelgas hindas kõrgelt ruumi avatust ja mugavust patsientidele. Nii on kabineti ja õue vahele loodud spetsiaalne välisuks, et vältida looma kohale toomist mööda pikka ja kitsast koridori. «Loom on siia tuleku hetkel isegi stressis, mistõttu ta ei pea kokku puutuma teiste loomade või spetsiifiliste lõhnadega, mis võiksid teda veel ärritada,» selgitas Remmelgas.

Uues ruumis on palju terapeutilisi vahendeid, mida kasutatakse ka inimestele mõeldud taastusravis, kuid siin on need kohandatud loomadele sobivaks. Näiteks on seal jooksulint, tasakaalupadjad, teraapiapallid, laser- ja elektriraviaparaadid, millega saab leevendada lihasvalu. Helena Randoja sõnul on järgmise sammuna plaanis soetada loomaliinikule ka vesijooksumatt, nii pareneb osutatav taastusravi tase veelgi.