Berk Vaher: kultuuripealinn 2024 – juba otsustatud

Kõigepealt aga – kuidas. Valiku kohalike linnade seast teeb esitluste ja taotluste põhjal kahes voorus komisjon, kus on kümme väliseksperti ja (kuni) kaks Eesti esindajat. Niisiis ei tehta peamist otsust riigi sees nagu 2011. aastaks, mil anti meile kõigile teada valik, nagu nüüdseks on avalikult välja öeldud, Tartu tugeva ja Tallinna nõrgavõitu taotluse vahel (Heli Meisterson, Sirp 26.1). Seega ei pea paika lause, mida eeskätt presidendi eelistuste avaldumise järel olen palju kuulnud: «Kõik on juba otsustatud.»

Ometi peame seda lauset tõsiselt võtma. Sama tõsiselt kui hinnangut «Tartu juba on Euroopa kultuurilinn, meil pole millegagi üllatada». Kui sellega on tahetud öelda, et meil pole pakkuda Euroopale huvitavat kriisi, siis tegelikult kinnitab see just kriisi sügavust.