Tartu maratoni eelüritustel nautisid suusatajad originaalrada

Oma võistkonna olid välja pannud teiste kõrval ka Ironman Tallinna korraldusmeeskond, kuhu kuulusid Ergo Kukk, Ain-Alar Juhanson, Kalmar Kurs ja Kalev Kruus. Võistkond lõpetas teatemaratoni 26. kohal.

Hea rada

Teatevõistkonna kolmandas vahetuses sõitnud Kalmar Kurs ütles, et on teist korda teatemaratonil, kuid Tartu maratonil on ta osalenud nii palju, et täpselt ei osanudki öelda. «Ehk olen kümme korda osalenud?» mõtiskles ta ja lisas, et täna sõidab osalemise, mitte võidu pärast.

Võistkonnas teisena sõitnud Ain-Alar Juhanson rääkis, et rada on päris hea. «Rada on siis hea, kui maa on valge,» märkis Juhanson. Esikohale ta sel võistlusel ei pürinud, pigem sõitis oma lõbuks. «Kui oled heas vormis, siis saab sõita võidu peale. Kui vormi pole, siis saab nautida loodust, täna ma nautisin loodust,» rääkis ta.

Risto Vaher, kes sõitis SuusaAkadeemia/Horeca Service I võistkonnast esimeses vahetuses rääkis pärast pingutust, et nii rada kui ka enesetunne olid väga head. «Lõpus oli rada natuke künklik, aga muidu väga hea,» ütles Vaher. Kui veel kolmandas vahetuspunktis oli Vaheri võistkond liider, siis protokollist on näha, et kokkuvõttes võeti teatemaratonilt teine koht ja kaotati esimestele natuke rohkem kui kolme ja poole minutiga.

Avatud rada

63 kilomeetri esikoht läks Venemaale, selle võitis Petr Dosmanov, ajaga 03:33:38. Naiste 63 kilomeetri sõidu võitis orienteerumisklubi Võru suusataja Eleri Hirv. Tema aeg oli 04.25.47. Üldvõistluses andis see tulemus 44. koha.

Avatud raja sõidus osales ka kultuuriminister Indrek Saar. Minister küsis, kes enne võistlust lume tellis? «Oli lootust, et saab sõita juba sisse sõidetud raja järgi ja on ideaalne libisemine,» rääkis ta. Indrek Saar sõitis end 32. kohale, ta läbis 63 kilomeetrit ajaga 04:15:39.