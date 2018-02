Pühajärvel võisteldi tõukekelgu sõidus

Imre Arro ütles, et võistlus toimub kolmandat korda, kaks korda on olnud Pühajärvel ja üks kord peeti võistlus kuival maal lumes. «Ära me võistlust ei jäta, kui Pühajärvel ei saa kelgutada, siis teeme raja lumme või lükkame võistlust paar nädalat edasi,» rääkis ta. Arro lisas, et eelmisel aastal tuli võistlust edasi lükata.

Esimesed võistlused

Esimest korda võistlesid täna Janno Veldemann ja Kalev Roose. Veldemann ütles, et tema pole tõukekelguga varem võistelnud, küll aga on ta suvel matkanud tõukerattal. Roose rääkis, et lapsena sai ikka Soome kelguga sõidetud, aga tõukekelguga võistlemine on tallegi esmakordne. «Naine läks tööle ja mõtlesin, mis ma ikka üksi kodus teen,» selgitas Roose võistlemise ideest.

Tõukekelgu maraton on kogupere üritus ning laste näol võis näha puhast rõõmu. Neile korraldati eraldi võistlus, mille distants oli umbes 500 meetrit. Esimese lastesõidu võitis Mirtel Arro. Ta ütles, et sõit oli raske, aga tore. Kõigile lastesõidus osalenutele jagati kaela medalid. Pärast rasket võistlust pakuti suppi ja kuuma teed.

Igaks juhuks olid kohal ka meedikud punasest ristist. Samuti esimest korda võistlustel olev Piia Künnapuu rääkis, et tõukekelgud on teravad ja nendega võib end vigastada, samuti võib külmast ilmast tekkida alajahtumine. Ta lisas, et tavaliselt on võistlused hästi korraldatud ja inimed lähevad koju tervena. «Külmumine võib kujuneda alles kahe nädala jooksul,» tõdes Künnapuu. Andres Reede ütles, et kõige suurem mure on noorte pärast, kes võtavad liiga kergekäeliselt riidest lahti ja külmetuvad.

Kaks aastat esimene

Põhivõistlusel startisid täiskasvanud kahes rühmas, esimene start anti kell 10 hommikul ja teine kell 12 päeval. Kokku osales umbes sada täiskasvanut. Võistlusraja pikkuseks on kümme kilomeetrit, sel aastal läbis raja kõige kiiremini Veiko Eomois, kellel kulus kümne kilomeetri läbimiseks veidi üle poole tunni.