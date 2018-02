Haridusmess Intellektika meelitas õpilasi üle Eesti Tartu

Koppel rääkis, et tema teeks auto lühikese ja suurte ratastega. «Suured masinad on stabiilsed, aga liiga suured jäävad hüpetele kinni,» rääkis ta. Tuleb mainida, et rajalt maha kukkumine tähendas automaatselt nulli punkti. Seega kui võistkond meisterdas liiga kiire auto, siis oli oht, et see kukub rajalt maha. Liiga aeglase auto puhul võis saada liiga vähe punkte. Korraga oli ruumi kümnele võistkonnale, kellel on 25 minutit aega, et võistlusauto valmis ehitada. Kell kolm päeval oli kiireim aeg 3,226 sekundit.