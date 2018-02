Eile teatati, et Tartu vallas Sinikülas on sisse murtud ajutiselt tühjana seisvasse eramusse, kust varastati 10 000 eurot sularaha .

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult Kauri Sinkevicius ütles, et kannatanu on keskealine naine. Ta lisas, et varguse toimepaneku aeg ja muud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.