Näitetrupp tõmbas soomlaste ja eestlaste mõtteilma mängu ERMi näitusel

Näitetrupp on lavastuse valmimise aegu endale esitanud järgmisi küsimusi. Soome sada, Eesti sada, aga mida me teame soomlastest? Või eestlastest? Või endist? Või üldse? Kas tänapäeva soomlane on teistmoodi kui Aleksis Kivi aegne soomlane? On ta üldse soomlane? Ja kas sellise külma ja pimedaga ongi võimalik päris normaalseks jääda? Ehk on ellujäämiseks isegi kiviajal vaja absurdi ja armastust, Shakespeare'i ja Tšehhovit, kambrikest ja šokolaadi?