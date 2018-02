Ingrid Rüütel esitleb Pärnumaa laulude ja lugude kogumikku

Alustasin ääri-veeri oma jutulõnga nööri. Need sõnad on laulust «Ei vaeva näe nii keegi muu» ning on kirja pandud ja noodistatud kogukasse raamatusse, mida Ingrid Rüütel esitleb 9. veebruaril Pärnu muuseumis. See on tema enda koostatud noodi- ja fotorohke kogumik «Pärnumaa laule ja lugusid».