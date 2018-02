Kolme riigi teadlaste mitme aasta ühine töö tuli lugejate lauale

Kopsakas, 790-leheküljeline raamat «Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse. Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937–1938)» valmis kolme riigi kümnete teadlaste koostöös peaaegu viie aasta kestel. Koostajad ja toimetajad on Tatiana Benfoughal, Olga Fišman ja Heiki Valk.

Sissejuhatusest on lugeda, et teadlaste töö algas 2012 Pariisis asuva riikliku loodusmuuseumi algatusel. Raamatu põhiosas ja selle lisades on avaldatud kõik Prantsusmaal Vilde ja Zurovi ekspeditsioonidest säilinud allikmaterjalid, mis kajastavad nii setode kui ka Petserimaa venelaste kultuuri 1930. aastate lõpul.