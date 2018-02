Haridusmess Intellektika kutsub võistlema

Intellektikast on kujunenud sündmus, mis avardab noorte silmaringi, annab kinnitust seni mõtteis olnud valikutele või suunab hoopis uute ideede juurdeLisandväärtusena on messil võimalik läbida personaalne karjäärinõustamine, mis on abiks tulevase eriala või praktikakoha valiku otsuse langetamisel.

Lomp rääkis, et eelmisel aastal osales umbes 3000 külalist üle Eesti. Tartu Näituste messikeskuse kommunikatsioonijuht Henrik Urbel ütles, et mullu tuldi isegi Hiiumaalt. «Sama kool osaleb messil ka sel aastal,» rääkis ta.

«Palju on räägitud, et Eestis jääb puudu kvalifitseeritud tööjõudu. Praktiliste töötubadega soovime näidata, milliseid oskusi erialad nõuavad ning millised on erinevate ametite väljakutsed,» rääkis Lomp. Korraldaja lisas, et messist võtavad osa ka mitmed tööandjad, näiteks Alexela Group ja Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, kes tutvustavad karjäärivõimalusi ettevõtetes.