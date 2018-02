Mõni nädal tagasi vurasin nädalavahetuseks Võrumaale vanematekoju, kus olen suurema osa elust kasvanud. Tööde ja toimetuste vahel läksin emaga jalutama. Ehkki see on tõesti väike koht, on seal paar marsruuti, kus on ka pisut jalgteed, et ei peaks tervet ringi sõidutee servas jalutama.