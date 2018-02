ERMis märatseb Põrgupõhja uus Vanapagan Jakuutia moodi

Esmaspäevast etendub Eesti Rahva Muuseumis «Vanapagan», milles vanakurja kehastab Ivo Uukkivi. Tammsaare mõjuka romaani «Põrgupõhja uus Vanapagan» on ümber töötanud dramaturg Mihhail Baškirov ja lavastanud Sergei Potapov Jakuutiast. Selles, et lavastuse jakuudi versioon siinsete näitlejatega publiku ette tuuakse, on süüdi teatri R.A.A.A.M. eestvedaja ja produtsent Märt Meos.