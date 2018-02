Menuka kasvava kooli valik – õhtune vahetus või soojakud

Tamme kooli söökla oli eile õpilastest tulvil. Ruumipuudus kummitab koolis mujalgi ning nüüd on kaalumisel koolimaja kõrvale soojakutest moodulklasside tegemine. Kesk kaarelt vaadates tuleksid need koolimajast paremale, kuhu on kavandatud ka juurdeehitis.

FOTO: Sille Annuk