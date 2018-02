Maratonil on kõige olulisem õige tempo

Meie suur suusapidu Tartu maraton on ukse ees. Kuidas peaksid talitama need spordisõbrad, kel kange tahtmine 18. veebruaril 63-kilomeetrine distants läbi sõita, kuid kel kehvade olude tõttu suusakilomeetreid napib? Minna või mitte?

«Ikka tuleb minna, see on ju nagu laulupidu,» pole suusatajale Taavi Lehemaale siin mingit küsimust. Kui inimene just viimased kuud diivanil pole lösutanud, vaid liikunud ja mingil määral sporti teinud, ei tohiks maratoni sõitmises olla tema arvates midagi hullu. Küll tuleb jälgida seda, et asja võetaks rahulikult ning rajal kulgetaks mõnusa tempoga.