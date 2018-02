Linnakirjanik näeb Tartut autovaba tudengilinnana

Tartusoomlase Mika Keräneni esimene lastekriminull ilmus kümme aastat tagasi. Tänini on ta avaldanud tosin nii head raamatut, et need on äratanud ka teatrite ja kineastide tähelepanu ning ühtlasi teinud tähtsaks Tartu, kus nende trükiste tegelased enamasti askeldavad. Kuu tagasi kuulutati ta Tartu linnakirjanikuks, mistõttu on paslik talle esitada mõned küsimused. Need on küsitud sinatades, sest Mika on nii muhe mees, et juba kümme aastat tagasi tundus teietamine meie kohtumistel väga veider.