Tselluloositehase rajaja Margus Kohava: andke võimalus asja uurida ja alles seejärel otsustage

Kõik justkui teavad, et uus tselluloositehas tuleb Vorbusele. Otsust pole siiski tehtud. Kust see jutt liikuma on läinud?

Nii see tõesti on, et Vorbust pole meie välja käinud. Eesti Metsa Abiks korraldas sinna läinud kevadel retke ja nii on see jutt liikuma läinud. Meie pakutud kriteeriumid on, et mitte rohkem kui kümme kilomeetrit Emajõest ja mitte rohkem kui kümme kilomeetrit raudteest. Tehas ei pea sugugi olema jõe kaldal. Teiseks võib see olla vabalt Tartust nii ülesvoolu kui ka allavoolu. Suure tõenäosusega ei ole see Tartu linna haldusterritooriumil.