Jõgeva mehe tehtud soomusautolt kõlab varsti iseseisvusmanifest

Idee ehitada soomusmasin sündis Jerjominil mõni aasta tagasi, kui ta nägi veebis ühes militaarfoorumis Armin Valteri valmistatud soomusmasina Arsenal-Crossley mudelit. «Ma teadsin küll, et Tallinnas Arsenali tehases toodeti relvi ja laskemoona, aga see oli mulle üllatus, et seal ka soomusmasinaid tehti,» meenutas Jerjomin.