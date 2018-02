Lapselaps kirjutas vanaisa ja tema lähedaste raske elu raamatusse

Eesti Vabariigi sajandipikkuses ajaloos on olnud võõra võimu kaasa toodud karme aastakümneid, mille ajal on pidanud kannatusi taluma kümned ja kümned tuhanded kaasmaalased. Väga paljusid on julmadel aegadel tabanud ülekohtune surm. On ka neid, kes jäid kõige koledamas stalinlikus põrgus ellu, nende hulgas Otepää kandist veskitalust pärit Jaan Lausing, kes hiljem elas Ilmatsalus.