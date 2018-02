Uuenduskuuri läbinud Salvesti esinduskauplus avab homme taas uksed

Esinduskauplus on ainus koht, kus on müügil kogu Salvesti sortiment alates suus sulavatest salatitest, kosutavatest suppidest ja põnevatest kastmetest kuni ökoloogiliste lastetoitude ja toitvate smuutideni.

«Poe uues kuues avamine on järjekordne maamärk Salvesti enam kui seitse aastakümmet kestnud eduloos. Meil on väga hea meel, et tartlased elavad meie tegemistele suure huviga kaasa ning meie pingutusi toiduainetööstuse, põllumajanduse ja mahetootmise alal on märgatud ka kõrgemal tasemel. Sellest annab kinnitust ka tänavu Vabariigi Presidendi poolt Salvesti kauaaegsele juhile ja omanikule Veljo Ipitsale omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk,» sõnas Betlem.