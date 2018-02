Valmimas on Tartu ühistranspordi analüüs ja tulevase liinivõrgu lahendus

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on Tartu linn aastaid panustanud ühistransporditeenuse kaasajastamisse, näiteks toonud liinidele madalapõhjalised bussid, uuendanud bussipiletisüsteemi, loonud reaalaja infosüsteemi, toonud esimesena Eestis tänavatele surugaasil sõitvad bussid. «Ühistranspordi kasutajate arv sõltub peamiselt sellest kui kiiresti on võimalik lähtekohast sihtkohta jõuda ning kui mugav on teenust kasutada,» ütles Tamm. Ta lisas, et lihtne ja loogiline liinivõrk ning kiireid ühendusi toetavad bussigraafikud on selles osas kriitilise tähtsusega. «Vajadused ja ootused on ajas muutunud ning mõistlik on tänase bussiliikluse kujundamisel aluseks olnud põhimõtteid muuta ja koostööpartnerite kaasabil Tartu jaoks sobivaima lahenduseni jõuda,» rääkis Tamm.