Galerii: Tartus korraldati Rakvere streikijate toetuseks pikett

Üks Rakvere streigi toetajatest Eerika Vassila ütles, et ametiühingu liikme ja usaldusisikuna teab ta hästi, et töötajad pole sageli õigustest teadlikud ning kardavad töökaotuse hirmus oma soove kuuldavalt esitada. «Töökiusamine on Eestis täiesti olemas. Pidin ise ametiühingut luues sellega kokku puutuma ja usun, et ka Rakvere töötajad on olnud samas olukorras. Esimesed streikijad ju vallandati lihakombinaadis,» rääkis Vassila, viidates eelmise aasta oktoobrile, mil kolm streikijat Rakveres töö kaotasid.