Järgmisel pühapäeval, 18. veebruaril etendub Eesti Rahva Muuseumis Eesti Vabariik 100 kontsertetendus «Me hommikud, me päevad, õhtud, ööd». Kontserdi lavastaja on Jaanus Tepomees ning dramaturg Kaur Riismaa. Dirigendid on Triin Koch ja Kuno Kerge. Kontserdil astuvad üles Tartu ülikooli akadeemiline nais-, mees- ja kammerkoor. Kaasa löövad näitlejad Andres Mähar ja Piret Simson.