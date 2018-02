Tartu ostab rattaringluse jaoks 600 jalgratast ja parklaseadmed

«Tartu on kompaktne linn, kus läbitavad vahemaad on üldjuhul rattasõiduks sobiva pikkusega. Ulatuslik jalgrattateede rajamine on muutnud rattaga linnas liikumise mugavamaks ja ohutumaks ning toonud uusi rattureid tänavatele. Rattaringluse käivitamisega astume järjekordse sammu selle poole, et Tartus iga päev jalgrattaga liiklejate arv kasvaks veelgi ning rattasõit oleks liikumisviisi valikul tõsiseltvõetav alternatiiv,» selgitas abilinnapea Raimond Tamm.