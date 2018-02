Teenetemärgi pälvinud muusik Oleg Pissarenko teeb mitut asja korraga

Nii suure tunnustuse saamist peab Eesti džässielu üks silmapaistvaimaid edendajaid ootamatuks. «Ma teen palju erinevaid asju: ise esinen, korraldan väiksemaid ja suuremaid kontserte siin ja seal, aga niisuguses tegevuses ju ei mõtle, et keegi võiks selle eest ordeni või medali anda,» ütles Pissarenko. «Üks projekt saab läbi ja algab teine, ja kui keegi märkab seda pidevat protsessi ja peab tunnustuse vääriliseks, on see suur rõõm.»