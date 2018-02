Teenetemärgi pälvinud emeriitprofessor Anne Luik: mahepõllumajandus on olnud minu elutöö

Just mahepõllumajandusega seonduvat peab Anne Luik ka oma elutööks. Kitsamalt on ta oma teadustöödes keskendunud loodushoidlikule keskkonnakaitsele ja taimekaitsele.

«On väga tähtis, et inimesed saaks aru, et loodusega kooskõlas tootmine annab võimaluse seda teha kestlikult,» rääkis Luik. «Eesti on mahepõllumajanduses Euroopas küll esirinnas, kuid samas oleme me läinud teravalt kahes vastandlikus suunas: teistpidi on intensiivistunud ka tavatootmine, mis pole aga looduskeskkonnale hea. Pestitsiidide ja väetiste kasutamine koormab keskkonda, põhjustab probleeme põhjaveele ning mõjutab negatiivselt kogu elurikkust.»