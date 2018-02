Kutsehariduse edendaja Liivi Raudsepp: olen alati teinud oma tööd südame ja armastusega

Liivi Raudsepp nentis, et kuigi ühiskond on kutseharidust väärtustamas, võiks seda veelgi rohkem olla. «Kutseharidusel on keerulisem silma paista ning noorte esimene valik ei ole alati kutseharidus. Kuid tegelikult valitseb meil töökäte puudus ning kutsehariduses toimuv on see, mida tööandja tõeliselt vajab,» tõdes ta.

Raudsepp lisas, et presidendi tunnustus on tore ning annab veelgi indu juurde, et sama hooga edasi minna. «Kutsehariduses on nii palju uut ja huvitavat ning noored pakuvad mulle iga päev nii palju töörõõmu, et seda pole ma küll tundnud, et mingi väsimus kallale tuleks,» lausus ta.