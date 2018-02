Tartus avatakse sel aastal 400 elektrirattaga laenutusvõrk

Plaani kohaselt luuakse üle terve linna 60–80 jalgrattaparklat, mis asuvad just kohtades, kus inimesed tihtipeale liiguvad. Näiteks peaks see toetama hakkama praegust ühistranspordisüsteemi ja soodustama ümberistumisi. Seega võiks näiteks rongijaamast ratta haarata, sellega bussijaama sõita ja sealt edasi meelepärasesse kohta liikuda.

Rattaringlussüsteemi on kavandatud 60–80 jalgrattaparklat, 900–1100 kinnitusposti, 60–80 infotulpa ning 600–800 jalgratast. Kasutama hakatakse nii tavalisi kui ka elektrirattaid. Esimese etapis soetatakse 600 ratast, millest 400 on elektrijalgrattad. Lisaks kerkib esimeses faasis ka 60 parklat.

Jalgrattad on varustatud andmeside ja GPS-anduritega, seega on tagatud jalgrataste reaalajas jälgimine. Seega tõenäosus, et rattaid varastatakse, väheneb märgatavalt.